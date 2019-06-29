США прекращают блокаду концерна Huawei

США прекращают технологическую блокаду китайского телекоммуникационного концерна Huawei — одного из крупнейших поставщиков оборудования для мобильных сетей и второго по величине в мире производителя смартфонов. «Я согласился вновь разрешить продажу технологических продуктов Huawei», — сказал Трамп на пресс-конференции по итогам саммита стран «большой двадцатки» в Осаке в субботу, 29 июня.

Соответствующее обещание Трамп дал председателю КНР Си Цзиньпину во время личной встречи на полях саммита. Президент США отметил, что американские компании, которые поставляют Huawei комплектующие, были недовольны запретом на сотрудничество с этим китайским концерном.