США предъявили новые обвинения Ассанжу

Решение Минюста США предъявить дополнительные обвинения Джулиану Ассанжу подтверждают худшие опасения основателя Wikileaks и могут стать дополнительным поводом для беспокойства британского суда, заявил РИА Новости адвокат британской юридической фирмы BDB Pitmans Энтони Ханрэтти, специализирующийся на вопросах экстрадиции.

Власти США сообщили в четверг, что предъявили Ассанжу новые обвинения в 17 эпизодах нарушения закона о шпионаже и раскрытии секретной информации. Ранее его обвиняли по одному пункту в сговоре с целью компьютерного взлома.

«Поведение Минюста США подтверждает предположения Ассанжа о том, что если он будет отправлен в США, они просто добавят новые обвинения, чтобы он остался в тюрьме как можно дольше. Это станет поводом для некоторого беспокойства британского суда в том случае, если ему придется рассматривать запрос США», — сказал Ханрэтти.