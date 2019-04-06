США предупредили, что арест Гуаидо приведет к «очень серьезным последствиям»

Арест лидера оппозиции Хауна Гуаидо, провозгласившего себя временным президентом Венесуэлы, приведет к «очень серьезным последствиям», заявил журналистам на брифинге высокопоставленный представитель американской администрации.

«Арест Хуана Гуаидо приведет к очень серьезным последствиям не только со стороны США, но и со стороны международного сообщества», — сказал чиновник.

Ранее глава комиссии по вопросам права Национального учредительного собрания Хулио Гарсия Серпа заявил о начале уголовного процесса над Гуаидо, которым будет заниматься Верховный суд и генеральный прокурор.

Во вторник Национальное учредительное собрание Венесуэлы утвердило продолжение судебного процесса против Гуаидо. В среду глава учредительного собрания Диосдадо Кабельо пояснил, что это означает отзыв его парламентской неприкосновенности.