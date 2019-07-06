США представили Концепцию по противодействию Кремлю

Директор Агентства США по международному развитию (USAID) Марк Грин в четверг представил в Париже документ под названием «Концепция по противодействию злонамеренному влиянию Кремля» (Countering Malign Kremlin Influence). Об этом говорится в пресс-релизе, размещенном в пятницу на сайте агентства.

«Концепция… отвечает на вызовы, связанные с негативным влиянием Кремля, путем создания экономической и демократической устойчивости стран [на которые оно направлено] <…> США давно считают, что сильная, процветающая и свободная Европа жизненно важна для американских стратегических интересов. Российские власти и подконтрольные им силы стремятся ослабить влияние США в мире и отделить нас от наших союзников и партнеров», — утверждается в документе, также опубликованном на сайте USAID и датированном 27 июня.

Главная цель, указанная в концепции, — повышение устойчивости стран — партнеров США. Для ее достижения USAID ставит четыре задачи: сокращение энергетической и экономической уязвимости, противодействие усилиям по подрыву демократических институтов и сопротивление манипулированию информацией.