США предложили Турции выбор между С-400 и F-35

Министр обороны США Марк Эспер заявил, что Турция может получить американские самолеты F-35 только в том случае, если полностью откажется российских зенитных ракетных комплексов С-400. Об этом сообщил глава Пентагона, пишет ТАСС

На вопрос готовы ли будут США вернуть Турцию в проект производства самолетов F-35, если она откажется от эксплуатации С-400, Эспер ответил отрицательно.

«Я совершенно ясно об этом говорил и в публичном, и в частном порядке в контактах с турецкими коллегами: речь идет либо о F-35, либо о С-400. Не об обеих (системах вооружений). Нельзя одну поставить в гараж, а другую выкатить. Либо одно, либо другое», − подчеркнул глава Пентагона.