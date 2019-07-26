США предложили ряду стран присоединиться к коалиции в Ормузском проливе

США предложили Великобритании, Франции, Германии, Норвегии, Японии, Южной Корее и Австралии присоединиться к коалиции по охране безопасности в Ормузском проливе, сообщил госсекретарь США Майк Помпео.

«Мы запросили британцев, французов, немцев, норвежцев, японцев, южнокорейцев, австралийцев… я уверен, что пропустил несколько стран», — сказал он в интервью телеканалу Fox News.

По его словам, каждая страна, которая заинтересована в безопасности Ормузского пролива «должна участвовать, чтобы защитить не только свои собственные интересы», но и «основы свободных и открытых водных путей».
Ранее госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Вашингтон формирует коалицию для патрулирования Ормузского пролива, который соединяет два залива — Персидский и Оманский, где в последнее время наблюдается заметное обострение обстановки.
До этого помощница главы Пентагона Кэтрин Уилбаргер заявила, что коалиция создается не для военного противостояния Ирану, а для обеспечения безопасности транспортного судоходства, в первую очередь путем усиления разведки и наблюдения в регионе.
| 2019-07-26T06:31:25+00:00 26 июля 2019, 10:15|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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