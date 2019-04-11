США предложили подключить Китай к переговорам о продлении СНВ-3

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что к следующему договору СНВ, ограничивающему число ядерных боеголовок, следует подключить Китай.

Заявление главы американской дипломатии прозвучало на фоне подготовки Вашингтона к переговорам с Россией о продлении договора.

Договор СНВ-3, ограничивающий количество боеголовок на уровне гораздо более низком, чем лимиты времен «холодной войны», истекает в 2021 году.

По словам Помпео, договор СНВ-3 «в целом соблюдается», в отличие от Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

Ранее в этом году Вашингтон объявил о предстоящем выходе из ДРСМД, обвинив Москву в его нарушениях.