США предлагали провести второй референдум в Крыму, заявил Лавров

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что в 2014 году Соединенные Штаты признавали объективность итогов референдума о присоединении Крыма к РФ, но при этом просили провести его повторно. Об этом глава российского МИДа рассказал в интервью принадлежащему Григорию Березкину РБК.

По словам Лаврова, занимавший в 2014 году пост госсекретаря США Джон Керри признавал, что результаты голосования отражают желания жителей Крымского полуострова, однако требовал провести повторный референдум в соответствии с нормами международного права.

«С какой стати? Если вам все понятно, зачем еще раз гонять людей на какое-то голосование? Надеюсь, Джон на меня не обидится», — сказал Лавров.

Он отметил, что Керри просил провести референдум «для порядка».

| 2019-06-06T09:49:07+00:00 6 июня 2019, 12:09|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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