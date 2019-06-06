США предлагали провести второй референдум в Крыму, заявил Лавров

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что в 2014 году Соединенные Штаты признавали объективность итогов референдума о присоединении Крыма к РФ, но при этом просили провести его повторно. Об этом глава российского МИДа рассказал в интервью принадлежащему Григорию Березкину РБК.

По словам Лаврова, занимавший в 2014 году пост госсекретаря США Джон Керри признавал, что результаты голосования отражают желания жителей Крымского полуострова, однако требовал провести повторный референдум в соответствии с нормами международного права.

«С какой стати? Если вам все понятно, зачем еще раз гонять людей на какое-то голосование? Надеюсь, Джон на меня не обидится», — сказал Лавров.

Он отметил, что Керри просил провести референдум «для порядка».