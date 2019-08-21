США позволили беспилотникам Израиля атаковать базу шиитских ополченцев в Ираке

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА) израильских ВВС нанесли удары по базе шиитских формирований «Аль-Хашд аш-Шааби» на юге иракской провинции Салах-эд-Дин. С таким заявлением, как передал телеканал Al-Mayadeen, выступил в среду заместитель командира этой вооруженной милиции Абу Мехди аль-Мухендис.

«Американские ВВС, которые контролируют небо Ирака, позволили израильским беспилотникам атаковать лагерь Ас-Сакр», — подчеркнул он. Шиитский командир утверждал, что командование США в Ираке ранее позволило четырем израильским БПЛА вторгнуться в воздушное пространство страны. Аль-Мухендис возложил на Соединенные Штаты ответственность за это нарушение иракского национального суверенитета.

Министерство обороны Ирака сообщило во вторник о сильном пожаре, который вспыхнул в лагере ополченцев «Аль-Хашд аш-Шааби», расположенном по соседству с базой иракских ВВС в городе Балад. Сначала предполагалось, что причиной взрывов мог быть минометный обстрел, однако позднее появилась версия об ударах, которые нанесли неизвестные БПЛА.

Согласно источникам общеарабской газеты «Аш-Шарк аль-Аусат», атака на базу Ас-Сакр была предпринята в среду израильскими беспилотниками. 12 августа там произошел еще один взрыв. По информации издания, не исключено, что этот объект атаковал тогда израильский истребитель F-35.(ТАСС)