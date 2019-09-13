США потребовали от Ливана срочно ликвидировать попавший под санкции банк

По его словам, фактический коллапс банка после внесения в список американских санкций показывает, что «предоставление финансовых услуг «Хезболлах» подвергает риску любой бизнес в целом».

Биллингсли отверг предположения о том, что «Хезболлах» могла использовать банк без ведома его руководства. «Они (банк) знали своего клиента», — заверил Биллингсли.

США в конце августа внесли в список санкций Jammal Trust Bank и его филиалы — Trust Insurance Co. SAL, Trust Insurance Services SAL, Trust Life Insurance Co. SAL.

Это банк среднего размера с 22 филиалами в Ливане и тремя представительствами за рубежом. Он являлся 26-м по размеру банком Ливана. С середины 2000-х годов этот банк, по данным властей США, оказывал финансовые услуги руководящим органам движения, а также открыто связанным с ним структурам.