США потратят на стену с Мексикой деньги, выделенные на ракеты – СМИ

Пентагон направил на строительство стены на границе с Мексикой $1,5 млрд из средств, предназначавшихся для оборонного ведомства. Об этом в воскресенье, 12 мая, сообщило издание The Washington Post, в распоряжение которой попала соответствующая документация Пентагона.

Отмечается, что средства были выделены, в частности, из программ финансирования модернизации межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) Minuteman III, а также самолетов дальнего радиолокационного обнаружения и управления (ДРЛО). Они пойдут на возведение около 130 км стены, они занесены в статью расходов по борьбе с наркотиками.

| 2019-05-13T12:17:16+00:00 13 мая 2019, 12:45|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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