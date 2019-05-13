США потратят на стену с Мексикой деньги, выделенные на ракеты – СМИ

Пентагон направил на строительство стены на границе с Мексикой $1,5 млрд из средств, предназначавшихся для оборонного ведомства. Об этом в воскресенье, 12 мая, сообщило издание The Washington Post, в распоряжение которой попала соответствующая документация Пентагона.

Отмечается, что средства были выделены, в частности, из программ финансирования модернизации межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) Minuteman III, а также самолетов дальнего радиолокационного обнаружения и управления (ДРЛО). Они пойдут на возведение около 130 км стены, они занесены в статью расходов по борьбе с наркотиками.