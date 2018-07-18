США потратят на перенесенное в Иерусалим посольство 21 миллион долларов

США планируют потратить на перенесенное в Иерусалим посольство более 21 миллиона долларов, свидетельствуют данные на официальном сайте правительства.

Как сообщается на сайте, госдеп заключил подрядный контракт с компанией Desbuild Limak D&K на сумму более 21 миллиона 182 тысяч долларов.

Как отмечает телеканал ABC, эта сумма почти в 100 раз превышает ту, что была изначально заявлена президентом США Дональдом Трампом — в марте он заявил, что посольство «будет построено очень быстро и очень недорого» и обойдется примерно в 250 тысяч долларов.

В апреле он сказал, что стоимость реновации составит от 300 до 400 тысяч долларов.

Трамп в декабре прошлого года объявил о признании Иерусалима столицей Израиля и переводе туда американского посольства, которое до этого было расположено в Тель-Авиве. Это событие состоялось 14 мая, в день 70-летия образования Израиля.

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