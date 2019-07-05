США попросили МАГАТЭ о внеочередной встрече совета управляющих по Ирану

Постпредство США при международных организациях в Вене в пятницу запросило МАГАТЭ провести внеочередную встречу для обсуждения ситуации вокруг Ирана и его ядерной программы.
Ранее о вероятности проведения такой сессии РИА Новости сообщил постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
«Сегодня, в соответствии с 11 правилом процедурных правил совета управляющих МАГАТЭ, представитель США при международных организациях в Вене Джеки Уолкот запросила внеочередную встречу совета для обсуждения последнего, вызывающего тревогу доклада по ядерной программе иранского режима», — говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте американской миссии.
Там также отмечается, что США полностью поддерживают МАГАТЭ и его усилия по верификации в Иране.(РИА Новости)