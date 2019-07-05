США попросили МАГАТЭ о внеочередной встрече совета управляющих по Ирану

Постпредство США при международных организациях в Вене в пятницу запросило МАГАТЭ провести внеочередную встречу для обсуждения ситуации вокруг Ирана и его ядерной программы.
Ранее о вероятности проведения такой сессии РИА Новости сообщил постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
«Сегодня, в соответствии с 11 правилом процедурных правил совета управляющих МАГАТЭ, представитель США при международных организациях в Вене Джеки Уолкот запросила внеочередную встречу совета для обсуждения последнего, вызывающего тревогу доклада по ядерной программе иранского режима», — говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте американской миссии.
Там также отмечается, что США полностью поддерживают МАГАТЭ и его усилия по верификации в Иране.(РИА Новости)
| 2019-07-05T21:27:33+00:00 5 июля 2019, 23:34|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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