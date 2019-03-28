США попросили ЕС ввести новые санкции против правительства Мадуро

США попросили Евросоюз ввести новые санкции в отношении правительства Николаса Мадуро. Как передает ТАСС, об этом заявил в четверг в ходе видеоконференции спецпредставитель США по Венесуэле Эллиотт Абрамс, отвечая на вопрос о том, согласны ли США с резолюцией Европарламента (ЕП), призывающей к введению дополнительных санкций в отношении зарубежных государственных венесуэльских активов.

«Мы, конечно же, согласны с этим [необходимостью введения новых санкций]. Мы попросили страны ЕС ввести новые санкции в отношении режима Мадуро», — сказал он.