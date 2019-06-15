США поприветствовали решение об отставке молдавского правительства

«Соединенные Штаты приветствуют заявление Демократической партии о том, что она выходит из правительства в пользу премьер-министра Майи Санду и коалиции, сформированной демократически избранным парламентом. Мы воодушевлены тем, что как новая коалиция, так и прежнее правительство взяли на себя обязательство мирной передачи власти, отражающей волю народа Молдовы. Мы призываем к сдержанности в этот переходный период», — говорится в сообщении ведомства.