США пообещали дать на «сделку века» 50 миллиардов долларов

Администрация президента США Дональда Трампа предложила инвестировать в Палестину и соседние арабские страны около 50 миллиардов долларов в рамках плана урегулирования арабо-израильского конфликта, известного как «сделка века». Об этом сообщает Assosiated Press.

Вашингтон сделал такое предложение за два дня до начала конференции «От мира — к процветанию» в Бахрейне, где будет обсуждаться экономическая сторона американского плана. США предлагают вложить в палестинские территории более 27,5 миллиарда долларов, а на палестинцев в Египте, Иордании и Ливане потратить 9,1, 7,4 и 6,3 миллиарда соответственно.

По плану, разработанному зятем и советником Трампа по Ближнему Востоку Джаредом Кушнером 179 проектов должны будут увеличить ВВП Палестины в два раза и сократить безработицу до минимума, обеспечив не менее миллиона рабочих мест. Их предполагается финансировать как из публичных, так и из частных источников (lenta.ru).