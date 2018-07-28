США помогут Украине бороться с контрабандой

США возобновят финансирование Украины для приобретения технических средств таможенного контроля, используемых на государственной границе. Об этом в интервью радиостанции «Голос Америки» заявил исполняющий обязанности главы Государственной фискальной службы Украины Мирослав Продан, передает агентство УНН.

«С Госдепартаментом США у нас был достаточно откровенный разговор. Мы обсудили возможности обновления программ финансирования, которые по разным причинам были остановлены. Прежде всего это связано с обеспечением технических средств таможенного контроля в пунктах пропуска на государственной границе», — сказал он.

По мнению Продана, технические средства будут «достаточно весомым аргументом» и помогут таможенникам лучше выполнять свою работу. Он также подчеркнул, что борьба с контрабандой не только на наземной, но и на морской и воздушной границах является приоритетным вопросом.

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