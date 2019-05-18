США получили согласие на размещение войск в Персидском заливе, пишут СМИ

«США получили согласие на это (размещение войск – ред.) от стран Залива, исходя из двусторонних соглашений между США и арабскими странами Персидского залива для защиты от любых возможных враждебных действий Ирана, чтобы предостеречь Иран от любой попытки военной эскалации и нападения на страны Залива или интересы США в регионе, но не для участия в войне с ним», — приводит издание слова источника.