США покидают зону военной операции Турции в Сирии

Войско США покидает территории на севере Сирии, где Турция намерена провести военную операцию против формирований курдов, которые Анкара считает террористическими организациями. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявления турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана.

По словам лидера Турции, отход армии США начался после его разговора с американским коллегой Дональдом Трампом в минувшее воскресенье, 6 октября.

«Еще до этого Трамп дал указание отойти. Они немного опоздали», — сказал Эрдоган.

Он также отметил, что Анкара поддерживает с Вашингтоном постоянный контакт.

«И однажды мы придем (на север Сирии), потому что террористическая угроза для нас неприемлема», — подчеркнул Эрдоган.