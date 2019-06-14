США показали «доказательства» причастности Ирана к атаке на танкеры

Представители администрации США ранее сообщили телеканалу CNN, что снимая мину с танкера, иранские военные пытались скрыть свидетельства своей причастности к инциденту. При этом представитель Центрального командования Билл Эрбан заявил, что иранские военные сняли неразорвавшуюся мину с танкера, после того как о ней сообщал экипаж.

По словам Эрбана, ВМС США получили сигналы бедствия от танкеров Altair и Kokuka Courageous в четверг в 06.12 (05.12 мск) и 07.00 (06.00 мск) соответственно. Моряки с Kokuka Courageous покинули судно, после того как после первого взрыва заметили на борту предмет, который посчитали неразорвавшейся миной, сказал он.