США показали «доказательства» причастности Ирана к атаке на танкеры

Военные США распространили видео, где, по их версии, иранские военные снимают неразорвавшуюся мину с пострадавшего в Оманском заливе танкера. Как передает РИА Новости, опубликованное черно-белое видео низкого качества показывает некий катер с людьми у борта некоего танкера, надписи и флаги неразличимы.
Видео распространило Центральное командование США. Оно длится 1 минуту 39 секунд и представляет собой нарезку записей, снятых в разное время с разных ракурсов и в разном приближении.
Представители администрации США ранее сообщили телеканалу CNN, что снимая мину с танкера, иранские военные пытались скрыть свидетельства своей причастности к инциденту. При этом представитель Центрального командования Билл Эрбан заявил, что иранские военные сняли неразорвавшуюся мину с танкера, после того как о ней сообщал экипаж.
По словам Эрбана, ВМС США получили сигналы бедствия от танкеров Altair и Kokuka Courageous в четверг в 06.12 (05.12 мск) и 07.00 (06.00 мск) соответственно. Моряки с Kokuka Courageous покинули судно, после того как после первого взрыва заметили на борту предмет, который посчитали неразорвавшейся миной, сказал он.
https://www.youtube.com/watch?v=t5rZeMqvZ9g