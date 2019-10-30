США пока не удается убедить Турцию отказаться от С-400

Американская администрация пока не может убедить турецкие власти отказаться от приобретенных у России зенитных ракетных систем С-400, несмотря на все усилия Вашингтона в данной области. Это признал выдвинутый президентом США Дональдом Трампом на должность американского посла в Москве Джон Салливан. Он выступил на слушаниях в комитете по иностранным делам Сената Конгресса США, посвященных рассмотрению его кандидатуры.

«Мы еще не достигли этой точки, не убедили турок как союзников по НАТО в необходимости ликвидировать уже нанесенный ими ущерб посредством отказа от этих систем до того, как те достигнут полной боевой готовности и начнут «красить» летательные аппараты [то есть использоваться для обнаружения целей]», — заявил Салливан. (ТАСС)