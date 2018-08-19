США пока не намерены выводить войска из Ирака

Американские войска останутся в Ираке «столько, сколько понадобится». Об этом заявил в воскресенье, 19 августа, представитель возглавляемой США международной антитеррористической коалиции полковник Шон Райан. По его словам, присутствие военнослужащих США поможет стабилизировать ситуацию в регионах, которые ранее находились под контролем террористической группировки «Исламское государство» (ИГ).

В декабре 2017 года правительство в Багдаде объявило об окончательной победе над джихадистской группировкой. Но ее боевики по-прежнему находятся в некоторых отдаленных районах страны, откуда совершают вооруженные нападения.

 

52 просмотров
| 2018-08-19T14:09:22+00:00 19 августа 2018, 16:43|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

По теме

Copyright 2018 © Зеркало
FacebookTwitterRss