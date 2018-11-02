США подтвердили начало совместного с Турцией патрулирования Манбиджа

США подтверждают начало совместного патрулирования с турецкими военными в сирийском Манбидже, передаёт РИА Новости.

«Коалиция и турецкие вооруженные силы начали совместное патрулирование северо-запада Манбиджа этим утром. Совместное патрулирование позволяет коалиции и турецким вооруженным силам дополнить местные структуры безопасности для (обеспечения) безопасности и стабильности в Манбидже», — следует из распространенного заявления.

Заместитель командующего совместными силами операции «Непоколебимая решимость» генерал Кристофер Жика заявил, что коалиция «полностью поддерживает дорожную карту и совместные патрулирования». Он выразил уверенность, что совместные действия будут «очень эффективными».

Отмечается, что турецкие военные и силы коалиции «провели более 60 независимых, скоординированных патрулирований вне Манбиджа с июня 2018 года».

В начале июня Анкара и Вашингтон одобрили дорожную карту по стабилизации в сирийском Манбидже, который был освобожден курдскими формированиями от террористической группировки «Исламское государство» в июне 2016 года.

Согласно документу, курдские силовики должны быть выведены из города, так как Турция считает курдские отряды самообороны (YPG) пособниками запрещенной в стране Рабочей партии Курдистана. Турецкие военные приступили к патрулированию в районе Манбиджа 18 июня. При этом власти Сирии категорически против присутствия сил США и Турции в Манбидже. МИД Сирии назвал ситуацию в Манбидже нарушением резолюций ООН.

В начале октября пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын заявил, что США затягивают выполнение своих обязательств по дорожной карте, согласно которой они должны были в течение 90 дней очистить Манбидж от YPG.

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