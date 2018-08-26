США подозревают Россию в использовании спутников-убийц

Американские СМИ заподозрили Россию в разработке спутников-убийц. Как утверждает издание National Interest, так называемые спутники-инспекторы, предназначенные, в том числе, для ремонта, одновременно способны выводить из строя другие космические аппараты, передает Report.

Издание утверждает, что спутник «Космос-2499», запущенный в 2014 году, — это тестовый образец новой системы с плазменным или ионным ракетным двигателем малой тяги. Другие модели этой серии проявили в космосе необычную активность, что вызвало подозрения в их «особом» предназначении. В Москве же называют свои разработки обычными спутниками-инспекторами.

Спутник-инспектор — космический аппарат, наделенный способностью маневрировать по орбите, наблюдать за другими спутниками или каким-то образом взаимодействовать с ними, пишет РИА «Новости». Аналогичные аппараты, кроме России, есть у США и Китая (report).

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