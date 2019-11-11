США поддержали призывы провести новые выборы в Боливии

«Чтобы восстановить доверие к выборному процессу, все официальные лица правительства, а также официальные лица любых политических организаций, замешанные в неудачных выборах 20 октября, должны устраниться от процесса выборов», — добавил Помпео.

«Мы призываем всех воздерживаться от насилия в этот напряженный период. Мы продолжим работу с международными партнерами, чтобы обеспечить дальнейшее функционирование демократии в Боливии», — заключил Помпео.