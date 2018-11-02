США планируют смягчить свою позицию по санкциям против Ирана

Власти Соединенных Штатов готовы смягчить свою позицию по вопросу введения новых санкций в отношении Ирана. Как передает Газета.Ru, об этом пишет Washington Free Beacon со ссылкой на источники в американском правительстве.

По данным источников, сотрудники Госдепа убедили госсекретаря Майка Помпео не отключать Тегеран от международной банковской системы передачи информации и совершения платежей SWIFT. Также они рассказали, что США могут ввести исключения в свои антииранские санкции, чтобы некоторые страны могли продолжать покупать иранскую нефть.

В издании отметили, что такие шаги связаны с позицией Евросоюза по иранскому вопросу.

Ранее газета The New York Times писала о серьезных препятствиях на пути санкций США против Ирана.

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