США планируют разрешить некоторым американским фирмам торговать с Huawei

Администрация президента США Дональда Трампа планирует скоро приступить к выдаче ряду американских компаний лицензий на поставку китайской телекоммуникационной компании Huawei товаров, не затрагивающих национальную безопасность Соединенных Штатов. Об этом сообщила газета The New York Times, ссылаясь на собственные источники.

По их данным, Трамп на совещании в Белом доме на прошлой неделе дал согласие на начало выдачи таких лицензий. Они позволят некоторым американским компаниям не подпадать под запрет, введенный администрацией США ранее в текущем году. Лицензии призваны стать жестом доброй воли, который может стимулировать торгово-экономические переговоры США и Китая.(ТАСС)