США планирует противостоять влиянию России

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Вашингтон будет противостоять распространению влияния России на Кубе, в Венесуэле и всем Западном полушарии. Об этом он сказал в интервью журналисту Хью Хьюитту, текст беседы опубликован на сайте Госдепартамента, сообщает iz.ru.

Помпео выразил сожаление, что прошлая американская администрация «позволила России распространить свое влияние на Кубе и по всему Западному полушарию».

«Мы очень сосредоточены на том, чтобы исправить это. Венесуэла является одним из таких мест, но мы видим (влияние России) и в других местах», — сказал госсекретарь.

Помпео добавил, что пытался убедить российскую сторону в том, что Венесуэла «не в их интересах», но безуспешно.

«Теперь мы будем использовать другие средства, чтобы Венесуэла могла получить заслуженную демократию без негативного влияния Кубы и России», — заявил Помпео, не уточнив, о каких мерах идет речь.