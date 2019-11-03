США перешли на зимнее время

США в воскресенье в 02:00 по местному времени перешли с летнего на зимнее время, переведя стрелки часов на один час назад.

Таким образом разница во времени между Москвой и городами Восточного побережья США, где в том числе расположены Нью-Йорк и Вашингтон, теперь составляет не семь, а восемь часов. Обратно на летнее время часы в США переведут в марте следующего года.

Перевод времени не является обязательным для всех американских штатов, владений и территорий. Не осуществляют его штаты Аризона и Гавайи, ассоциированное с США островное государство Пуэрто-Рико, Американские Виргинские Острова, Гуам, Северные Марианские острова и Американское Самоа. Законодательное собрание штата Флорида в марте 2018 года утвердило законопроект об отказе от перехода ни зимнее время, однако данная мера продолжает согласовываться на федеральном уровне. Примеру Флориды намерены последовать Калифорния, Орегон и Вашингтон, сообщила в субботу телекомпания NBC.

С предложением рационально использовать светлое время суток выступил в 1784 году один из авторов Декларации независимости США — Бенджамин Франклин (1706-1790). Он подготовил документ, в котором рекомендовал согражданам в весенне-летний период открывать и закрывать магазины раньше, чтобы дать возможность сэкономить на освещении.(ТАСС)