США передумали оказывать помощь палестинцам

США пересмотрели решение о выделении палестинцам в качестве помощи 200 миллионов долларов из-за действий палестинской группировки ХАМАС, сообщил журналистам представитель госдепартамента.

«По указанию президента Трампа мы пересмотрели помощь США Палестинской администрации, а также жителям на Западном берегу и в секторе Газа, чтобы убедиться, что эти средства расходуются в соответствии с национальными интересами США… В результате этого обзора, по указанию президента, мы перенаправим более 200 миллионов долларов заложенных на 2017 финансовый год в фонды экономической поддержки и первоначально запланированных на реализацию программ на Западном берегу и в секторе Газа. Теперь эти фонды будут направлены на высокоприоритетные проекты в других местах», — сообщил представитель ведомства.

Действующая администрация США проводит ярко выраженный произраильский курс в вопросе ближневосточного урегулирования. В частности, ранее американские власти признали столицей Израиля Иерусалим, что вызвало резкое недовольство палестинцев и в арабском мире.

РИА Новости

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| 2018-08-25T00:40:22+00:00 25 августа 2018, 07:00|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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