США передумали оказывать помощь палестинцам

США пересмотрели решение о выделении палестинцам в качестве помощи 200 миллионов долларов из-за действий палестинской группировки ХАМАС, сообщил журналистам представитель госдепартамента.

«По указанию президента Трампа мы пересмотрели помощь США Палестинской администрации, а также жителям на Западном берегу и в секторе Газа, чтобы убедиться, что эти средства расходуются в соответствии с национальными интересами США… В результате этого обзора, по указанию президента, мы перенаправим более 200 миллионов долларов заложенных на 2017 финансовый год в фонды экономической поддержки и первоначально запланированных на реализацию программ на Западном берегу и в секторе Газа. Теперь эти фонды будут направлены на высокоприоритетные проекты в других местах», — сообщил представитель ведомства.