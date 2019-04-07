США передислоцировали контингент в Ливии

Африканское командование ВС США (АФРИКОМ) временно передислоцировало свой контингент в Ливии из соображений безопасности, передает РИА Новости.

«Контингент Вооруженных сил США, поддерживающих АФРИКОМ, временно перебазирован из Ливии в ответ на (ухудшение. — Прим. ред.) условий безопасности. Мы будем продолжать следить за обстановкой на местах и оценивать возможность возобновления военного присутствия США в зависимости от обстоятельств», — сообщается в официальном Twitter командования.

Как заявил командующий АФРИКОМ Томас Уолдхаузер, решение связано с тем, что ситуация в Ливии становится все более «сложной и непредсказуемой».
| 2019-04-07T16:34:52+00:00 7 апреля 2019, 17:16|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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