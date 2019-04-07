США передислоцировали контингент в Ливии

Африканское командование ВС США (АФРИКОМ) временно передислоцировало свой контингент в Ливии из соображений безопасности, передает РИА Новости.
«Контингент Вооруженных сил США, поддерживающих АФРИКОМ, временно перебазирован из Ливии в ответ на (ухудшение. — Прим. ред.) условий безопасности. Мы будем продолжать следить за обстановкой на местах и оценивать возможность возобновления военного присутствия США в зависимости от обстоятельств», — сообщается в официальном Twitter командования.
Как заявил командующий АФРИКОМ Томас Уолдхаузер, решение связано с тем, что ситуация в Ливии становится все более «сложной и непредсказуемой».