США передислоцировали контингент в Ливии

«Контингент Вооруженных сил США, поддерживающих АФРИКОМ, временно перебазирован из Ливии в ответ на (ухудшение. — Прим. ред.) условий безопасности. Мы будем продолжать следить за обстановкой на местах и оценивать возможность возобновления военного присутствия США в зависимости от обстоятельств», — сообщается в официальном Twitter командования.