США перебросят дополнительные войска и средства ПВО на Ближний Восток

США перебрасывают дополнительные войска и средства противовоздушной обороны на Ближний Восток в связи с обострением ситуации вокруг Ирана и атакой на объекты нефтяной промышленности Саудовской Аравии. Об этом сообщили в пятницу вечером на брифинге для журналистов в Пентагоне министр обороны США Марк Эспер и председатель Комитета начальников штабов американских Вооруженных сил генерал Джозеф Данфорд.

Брифинг, который не анонсировался, был проведен по итогам закрытого межведомственного совещания под председательством президента США Дональда Трампа, посвященного рассмотрению вариантов действий ввиду обострения напряженности на Ближнем Востоке.

«Чтобы предотвратить дальнейшую эскалацию, Саудовская Аравия запросила международную поддержку в целях защиты важнейшей инфраструктуры королевства. Содействие запросили и ОАЭ. В ответ на запросы президент одобрил развертывание сил США, которые будут оборонительными по своему характеру и будут в основном отвечать за противовоздушную и противоракетную оборону. Мы также будем работать над ускорением доставки военной техники Саудовской Аравии и ОАЭ, чтобы укрепить их потенциал самообороны», — сказал Эспер.

По его словам, за счет таких шагов Вашингтон рассчитывает достичь сразу нескольких целей. «Цель дополнительной военной поддержки, которую мы окажем, заключается в следующем. Во-первых, послать ясный сигнал, что США поддерживают партнеров в регионе. Во-вторых, гарантировать свободное перемещение ресурсов, необходимых для поддержки глобальной экономики. В-третьих, продемонстрировать нашу приверженность поддержанию международного миропорядка, основанного на правилах, следовать которому мы давно призываем Иран», — пояснил глава американского военного ведомства.