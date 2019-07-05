США перебросят беспилотники MQ-9 Reaper из Польши в Румынию

США перебрасывают разведывательные беспилотники MQ-9 Reaper из Польши в Румынию на время строительства взлетно-посадочной полосы на польской авиабазе, передает РИА Новости.

«Беспилотники MQ-9 Reaper, а также обслуживающий персонал и сопутствующее оборудование … временно переброшены на базу Кымпия-Турзий в Румынии, пока строится ВПП в Мирославеце», — говорится в пресс-релизе командования ВВС США в Европе и Африке.