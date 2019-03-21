США перебросили в Европу стратегические бомбардировщики

Шесть стратегических бомбардировщиков ВВС США B-52, дислоцированных на базе в штате Луизиана, были переброшены в Европу для «интеграции на театре действий и участия в воздушных учениях» совместно с союзниками и партнерами по НАТО. Как передаёт ТАСС, об этом сообщила в среду американская телекомпания CNN, охарактеризовавшая переброску в качестве сигнала, предназначенного России на пятую годовщину ее воссоединения с Крымом.

По данным телекомпании, группа B-52 Stratofortress приземлилась на авиабазе Великобритании Фэйрфорд в конце прошлой недели. В понедельник четыре бомбардировщика «выполнили полеты в несколько мест в Европе, в том числе над Норвежским, Балтийским морями (Эстония) и Средиземным морем (Греция)», приводит CNN данные, полученные в ВВС США.

B-52, дислоцированные на базах Андерсон на Гуаме в Тихом океане и Фэйрфорд, провели «одновременные учения по ознакомлению с театром действий в Индо-Тихоокеании и Европе», бомбардировщики «летели на север в зону восточнее полуострова Камчатка», цитирует ВВС США телекомпания. «Коллективно полеты в Индо-Тихоокеании и Европе» продемонстрировали верность США их союзникам и партнерам посредством глобального задействования вооруженных сил», — добавили в американских ВВС.

Как сообщило ранее Министерство обороны России, бомбардировщик В-52 ВВС США с включенным транспондером, пролетевший 15 марта над Балтикой, не приближался к границам РФ ближе, чем на 150 км.