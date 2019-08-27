США перебросили в Европу стратегические бомбардировщики

Американские военные перебросили в Великобританию два стратегических бомбардировщика B-2 Spirit. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Европейское командование вооруженных сил США (EUCOM).

Отмечается, что бомбардировщики-«невидимки», изготовленные по технологии «стелс», прибыли из США в зону ответственности EUCOM для интеграции на потенциальном театре военных действий и летных тренировок.

Бомбардировщики будут базироваться на базе британских ВВС Фэрфорд на юго-западе Англии.

Как отмечается, совместные тренировочные полеты B-2 Spirit с европейскими союзниками позволят улучшить оперативную совместимость бомбардировщиков и выстроить стратегические отношения, необходимые для противостояния широкому спектру глобальных вызовов.

| 2019-08-27T20:43:11+00:00 27 августа 2019, 21:20|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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