США перебросили истребители F-22 на базу в Катаре

Запись сопровождается фотографиями по меньшей мере трех F-22 на взлетно-посадочной полосе, сделанными, как уточняется, в четверг.

Аль-Удейд является главной базой ВВС США в регионе, службу на которой проходят несколько тысяч американских военнослужащих. База активно использовалась в ходе операции против террористической группировки «Исламское государство» в Сирии и Ираке.