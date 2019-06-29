США перебросили истребители F-22 на базу в Катаре

США впервые перебросили на авиабазу Аль-Удейд в Катаре истребители пятого поколения F-22. Как передает РИА Новости, об этом сообщает командование ВВС Центрального командования США, в зону ответственности которого входит Ближний Восток.
«Эти самолеты дислоцируются в Катаре впервые с целью защиты американских сил и интересов в зоне ответственности Центрального командования США», — говорится в сообщении на сайте командования.
Запись сопровождается фотографиями по меньшей мере трех F-22 на взлетно-посадочной полосе, сделанными, как уточняется, в четверг.
Аль-Удейд является главной базой ВВС США в регионе, службу на которой проходят несколько тысяч американских военнослужащих. База активно использовалась в ходе операции против террористической группировки «Исламское государство» в Сирии и Ираке.