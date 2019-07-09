США ожидает дефолт в сентябре

Эксперты заявили о грозящем США дефолте в грядущем сентябре по причине низких налоговых поступлений, передает ТАСС.

Такая угроза обозначена в аналитическом докладе Центра двухпартийной политики.

Эксперты предупредили, что, по всей видимости, правительство страны к началу сентября уже не сможет своевременно платить по счетам. Уточняется, что налоговые поступления в бюджет выросли только на 2-3%, хотя ожидались другие цифры.

Специалисты призвали Белый дом начать переговоры с Конгрессом для повышения потолка госдолга.

| 2019-07-09T09:18:27+00:00 9 июля 2019, 11:43|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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