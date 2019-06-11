США отстранили турецких пилотов от F-35

Официальный представитель Пентагона подполковник Майк Эндрюс заявил, что летчики из Турции, которые проходили обучение на американской базе Люк, прекратили выполнение тренировочных полетов. Как передает Газета.Ru, об этом сообщает Reuters.

По его словам, в Пентагоне знают о прекращении полетов.

«Мы продолжим тесно работать с нашими турецкими союзниками по прекращению их участия в программах, связанных с F-35, если политика Турции не изменится», — сказал Эндрюс.

Уточняется, что решение о прекращении полетов связано с соображениями безопасности.

| 2019-06-11T07:54:49+00:00 11 июня 2019, 10:15|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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