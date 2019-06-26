США оценили в $50 млрд потери Ирана из-за санкций

Иранские власти лишились $50 млрд из-за наложенных на них санкций США. Как передает ТАСС, об этом в опубликованном в среду интервью телеканалу Al Hadath заявил специальный представитель США по Ирану Брайан Хук.

«Наложив санкции, мы лишили иранское руководство $50 млрд», — сказал он, сравнив власти в Тегеране с «религиозной коррумпированной мафией».

Хук также отметил, что «выход США из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе стал необходимым шагом по противодействию деятельности Ирана», а также обвинил Тегеран в распространении насилия и терроризма на Ближнем Востоке.