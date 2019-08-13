США отработали быструю переброску F-35 в Прибалтику и Польшу

ВВС США отрабатывали на прошедших этим летом в Европе учениях быструю переброску новейших истребителей F-35 в страны Балтии, а также комплексную противовоздушную и противоракетную оборону, сообщил во вторник командующий ВВС США в Европе и Африке Джеффри Ли Харригян.

«Наличие F-35 на континенте позволило нам интегрировать эту платформу пятого поколения в различные учения и учебные вылеты с нашими союзниками и партнерами. Эти возможности усилили способность повышать совместимость между F-35 из США, союзными F-35 и платформами 4-го поколения, что позволит обеспечить интеграцию наших F-35 в Европе, когда они постоянно прибудут на авиабазу Лейкенхит в 2021 году», — сказал он журналистам в ходе телефонного брифинга.(РИА Новости)