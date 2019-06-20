США отправляют комплексы Patriot на Ближний Восток

Новый военный контингент в 1 тысячу человек, направляемый США на Ближний Восток, будет включать батальон с зенитными ракетными комплексами Patriot, беспилотники и пилотируемый самолет-разведчик, передает агентство Рейтер со ссылкой на Пентагон.

В понедельник минобороны США сообщило, что Вашингтон готовится отправить дополнительные силы на Ближний Восток в ответ на «угрозу» со стороны Ирана, который, по мнению Вашингтона, причастен к атакам на танкеры в Оманском заливе. Глава Пентагона Патрик Шанахан заявил, что США отправят на Ближний Восток дополнительно 1 тысячу военных. По его словам, эти действия не направлены на конфронтацию с Ираном, а отвечают интересам безопасности США и союзников.