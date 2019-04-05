США отозвали визу прокурора МУС Фату Бенсуды

США отозвали визу прокурора Международного уголовного суда (МУС) Фату Бенсуды из-за возможного расследования действий американских военных в Афганистане, сообщил в пятницу офис прокурора.

Как отмечается в заявлении, Бенсуда продолжит нести свои обязанности «без страха и предубеждения», несмотря на отзыв визы.

Несколько недель госсекретарь Майк Помпео объявил, что США введут визовые ограничения в отношении сотрудников МУС, ведущих расследования в отношении американских военнослужащих или сил союзников.

«Мы можем подтвердить, что власти США отозвали въездную визу прокурора», – говорится в заявлении офиса прокурора МУС.

Бенсуда, являющаяся гражданкой Гамбии, в ноябре 2017 года попросила судей МУС санкционировать проведение расследования о возможных военных преступлениях в Афганистане, в которых подозревают Талибан, афганское правительство и иностранные вооруженные силы, в том числе американские.