США открыты к новым соглашениям по контролю над вооружениями

США открыты к новым соглашениям по контролю над вооружениями с Россией, но в них должен участвовать и Китай, заявила во вторник журналистам постпред при НАТО Кей Бэйли Хатчисон.

«Мы открыты для новых соглашений в сфере контроля над вооружениями», — сказала она на брифинге в Брюсселе. По ее словам, после прекращения действия договора по РСМД «нужно смотреть на новые соглашения, в которые можно включить Китай».

По ее словам, Китай «располагает системами, способными достичь каждого из нас». «Мы смотрим сейчас на другие соглашения, которые могли бы быть вместе с РФ и Китаем», — добавила постпред. (РИА Новости)

| 2019-11-19T20:55:59+00:00 19 ноября 2019, 21:26|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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