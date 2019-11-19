США открыты к новым соглашениям по контролю над вооружениями

США открыты к новым соглашениям по контролю над вооружениями с Россией, но в них должен участвовать и Китай, заявила во вторник журналистам постпред при НАТО Кей Бэйли Хатчисон.

«Мы открыты для новых соглашений в сфере контроля над вооружениями», — сказала она на брифинге в Брюсселе. По ее словам, после прекращения действия договора по РСМД «нужно смотреть на новые соглашения, в которые можно включить Китай».

По ее словам, Китай «располагает системами, способными достичь каждого из нас». «Мы смотрим сейчас на другие соглашения, которые могли бы быть вместе с РФ и Китаем», — добавила постпред. (РИА Новости)