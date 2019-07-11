США отказываются вести переговоры о неразмещении оружия в космосе

США отказываются от переговоров с Россией и Китаем по неразмещению оружия в космосе, намерены сделать это пространство театром военных действий, заявил начальник управления главного оперативного управления Генерального штаба РФ Андрей Стерлин.

«Пентагон рассматривает космос в качестве потенциального театра военных действий и требует сохранить полную свободу маневра на данном направлении. В связи с этим США отказываются от переговоров на основе российско-китайского проекта договора о предотвращении размещения оружия в космосе и формирования международно-правовой базы, ограничивающей их возможности по использованию космоса в военных целях», — сказал он.