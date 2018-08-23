США отказались участвовать в конференции по Афганистану в Москве

США отклонили приглашение на конференцию по мирному урегулированию ситуации в Афганистане, которую организует Россия. Об этом представитель Госдепартамента США сообщил в среду, 22 августа. Он выразил сомнение в том, что мероприятие поможет установить мир в Афганистане. При этом США поддерживают попытки афганской стороны продвинуться в установлении мира, подчеркнул представитель Госдепартамента.

Между тем в Афганистане усилился конфликт между властями и радикальным исламским движением «Талибан». Его представители отказались от прямых переговоров с Кабулом и потребовали переговоров с США. Талибы пока не ответили на предложение президента Афганистана Ашрафа Гани установить режим прекращения огня на время мусульманского праздника Курбан-байрам (Ид аль-Адха).

Заявления, сделанные талибами за последние месяцы, указывают на их интерес к переговорам по окончанию 17-летней войны, считает находящийся в Афганистане американский генерал Джон Николсон. По его словам, возникло «беспрецедентное окно возможностей» для установления мира.

На 4 сентября в Москве запланирована международная встреча по урегулированию ситуации в Афганистане. Россия пригласила 12 стран. Афганистан от участия в ней отказался. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров 21 августа заявил, что в этой встрече намерены принять участие представители радикального движения «Талибан».

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