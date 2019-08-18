США отказались поставлять углеволокно для российского телескопа «Спектр-М»

Ранее Лихачева сообщила РИА Новости, что запуск «Спектра-М» планируется не ранее 2027 года, точная дата будет зависеть от финансирования.

«До 2012 года мы работали с английской фирмой, которая поставляла нам высокомодульное углеволокно для панелей антенны обсерватории «Спектр-М». Но потом эту фирму купили американцы и год писали нам «теплые» письма», — сказала Лихачева.

После этого, по ее словам, Физический институт РАН договорился с японской группой Sumitomo, которая выдала лицензию на продажу углеволокна Научно-исследовательскому институту космических и авиационных материалов (НИИКАМ). «НИИКАМ пропитывает углеволокно связующим своей разработки и получается так называемый препрег (композиционный материал-полуфабрикат — ред.), из которого мы потом делаем по своей особой технологии высокоточные панели», — пояснила ученая.