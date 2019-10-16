США отказались от обмена развединформацией с Турцией по миссии против ИГ

Вашингтон отказался от обмена разведывательной информацией и передачи данных по действиям международной коалиции против запрещенной в РФ террористической организации «Исламское государство» (ИГ) из-за военной операции Анкары в Сирии. Об этом сообщило в среду германское издание Spiegel-online.

По информации его источников, Пентагон распорядился об этом еще 9 октября. В Вашингтоне опасаются, что Анкара использует предоставляемую информацию против курдов на северо-востоке Сирии. В военных кругах ФРГ шаг США назвали «пощечиной президенту» Турции Тайипу Эрдогану.(ТАСС)

| 2019-10-16T15:28:54+00:00 16 октября 2019, 17:54|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

Новости по теме:

В рубрике

Copyright 2018 © Зеркало
FacebookTwitterRss