США отказались обучать турецких летчиков из-за российских С-400, пишут СМИ

США приняли решение не принимать больше турецких пилотов для обучения полетам на истребителях-бомбардировщиках F-35, сообщает в пятницу агентство Рейтер со ссылкой на источники.
Это решение принято на фоне переговоров США и Турции, в ходе которых Вашингтон отговаривает Анкару от закупки российского зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) С-400, передает РИА Новости.
Отмечается, что это коснется только новых пилотов и персонала технического обслуживания, которые планировали прибыть для обучения в США.
Сейчас на американской авиабазе «Люк» в штате Аризона уже проходят обучение четыре турецких пилота, еще два пилота работают инструкторами. Кроме того, обучение проходят 20 человек технического персонала.