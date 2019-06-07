США отказались обучать турецких летчиков из-за российских С-400, пишут СМИ

США приняли решение не принимать больше турецких пилотов для обучения полетам на истребителях-бомбардировщиках F-35, сообщает в пятницу агентство Рейтер со ссылкой на источники.

Это решение принято на фоне переговоров США и Турции, в ходе которых Вашингтон отговаривает Анкару от закупки российского зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) С-400, передает РИА Новости.

Отмечается, что это коснется только новых пилотов и персонала технического обслуживания, которые планировали прибыть для обучения в США.