США отказались обучать турецких летчиков из-за российских С-400, пишут СМИ

США приняли решение не принимать больше турецких пилотов для обучения полетам на истребителях-бомбардировщиках F-35, сообщает в пятницу агентство Рейтер со ссылкой на источники.
Это решение принято на фоне переговоров США и Турции, в ходе которых Вашингтон отговаривает Анкару от закупки российского зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) С-400, передает РИА Новости.
Отмечается, что это коснется только новых пилотов и персонала технического обслуживания, которые планировали прибыть для обучения в США.
Сейчас на американской авиабазе «Люк» в штате Аризона уже проходят обучение четыре турецких пилота, еще два пилота работают инструкторами. Кроме того, обучение проходят 20 человек технического персонала.
| 2019-06-07T08:46:41+00:00 7 июня 2019, 08:49|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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