США осудили политику Китая по отношению к уйгурам

Госсекретарь США Майк Помпео назвал обращение с мусульманами-уйгурами в Китае «позором века» и обвинил Пекин в попытках убедить другие страны не участвовать в конференции по свободе вероисповедания, которая пройдет в США, сообщает Голос Америки.

«В Китае происходит один из самых страшных в современности кризисов с правами человека. Это действительно позор века», – сказал госсекретарь в последний день международной конференции в Вашингтоне.

Помпео добавил, что китайские власти пытались убедить другие страны отказаться от участия в трехдневном мероприятии.

«Совместимо ли это с гарантией свободы вероисповедания, которая прямо обозначена в китайской конституции?» – заявил он.

Помпео поздравил страны, сумевшие противостоять давлению Китая, отметив, что Вашингтон взял на заметку, какие страны отказались приехать на конференцию под давлением Пекина.

Помпео не уточнил, о каких именно странах идет речь, и Госдепартамент пока не стал вдаваться в детали.