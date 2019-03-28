США остались в одиночестве в СБ ООН

Решение США по Голанским высотам не поддержала ни одна страна-участница СБ ООН. 14 стран в СБ ООН единогласно согласились с тем, что оккупированные Голанские высоты не являются частью Израиля. Об этом говорилось на заседании СБ ООН по Сирии, созванном после того, как президент США Дональд Трамп признал суверенитет Израиля над Голанскими высотами.

На заседании политический координатор постоянного представительства США при ООН Родни Хантер попытался оправдать позицию Вашингтона по Голанским высотам. «Если допустить, что этот район будут контролировать Сирия и Иран, то это будет означать, что мировое сообщество закрывает глаза на угрозы Израилю, исходящие от режима Асада, Ирана и движения «Хезболла», — сказал Хантер. — Это решение имеет решающее стратегическое значение для безопасности Израиля, и США считают, что оно будет способствовать стабильности в регионе».

По его мнению, решение США по Голанам не повлияет на миротворческую миссию «Зона Сил ООН по наблюдению за разъединением» (UNDOF) на линии соприкосновения войск режима Асада и Израиля.

Несмотря на выступление Хантера, ни одна страна-участница СБ ООН не поддержала решение США по Голанским высотам.